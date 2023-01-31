КСП Челябинской области будет контролировать расходы бюджета Миасса

Бюджет Миасса перешел под контроль Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на региональный уровень было подписано 30 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.

"Подписание соглашения позволит использовать возможности, ресурсы и компетенции региональной счетной палаты при осуществлении контроля за бюджетом Миасса", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Инициативу поддержал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, 13 декабря депутаты на совместном заседании всех постоянно действующих комиссий приняли решение не выносить на сессию проект бюджета города. Депутаты не получили ответы по существу на свои вопросы и предложения, поэтому решили отложить рассмотрение документа до их получения. Однако 22 декабря проект бюджета получил одобрение всех комиссий горсобрания.