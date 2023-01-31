ЦИК не будет публиковать данные по числу избирателей в присоединенных регионах

31 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика ДНР и ЛНР
Фото:

ЦИК не будет публиковать данные по числу избирателей в присоединенных регионах

Центральная избирательная комиссия России не будет публиковать информацию о количестве избирателей на присоединенных территориях.

По всем российским регионам такая информация публикуется дважды в год – 1 июля и 1 января. Также в эти даты публикуют число российских избирателей за рубежом. Но для четырех новых субъектов будет сделано исключение, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в избирательной системе.

По российскому законодательству выборы в регионах, где действует военное положение, не проводятся. Отсюда и решение не публиковать данные. Зампред ЦИК России Николай Булаев сообщил, что соответствующее решение Центризбирком принял 21 декабря 2022 года.

При этом власти собираются провести выборы в региональные парламенты присоединенных территорий в единый день голосования в 2023 году. Для этого понадобится или отменить военное положение, или изменить законодательство.

Эксперты полагают, что законодательно может быть зафиксировано и другое исключение: возможно, что голосовать на этих выборах позволят не только гражданам РФ, но и людям с паспортами Украины и ДНР и ЛНР при наличии местной прописки.

Теги: цик, выборы, днр, лнр, избиратели



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети