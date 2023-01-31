ЦИК не будет публиковать данные по числу избирателей в присоединенных регионах

Центральная избирательная комиссия России не будет публиковать информацию о количестве избирателей на присоединенных территориях.

По всем российским регионам такая информация публикуется дважды в год – 1 июля и 1 января. Также в эти даты публикуют число российских избирателей за рубежом. Но для четырех новых субъектов будет сделано исключение, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в избирательной системе.

По российскому законодательству выборы в регионах, где действует военное положение, не проводятся. Отсюда и решение не публиковать данные. Зампред ЦИК России Николай Булаев сообщил, что соответствующее решение Центризбирком принял 21 декабря 2022 года.

При этом власти собираются провести выборы в региональные парламенты присоединенных территорий в единый день голосования в 2023 году. Для этого понадобится или отменить военное положение, или изменить законодательство.

Эксперты полагают, что законодательно может быть зафиксировано и другое исключение: возможно, что голосовать на этих выборах позволят не только гражданам РФ, но и людям с паспортами Украины и ДНР и ЛНР при наличии местной прописки.