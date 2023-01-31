31 Января 2023
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Общество В России
Фото: vk.com/volgadmin

Волгоград переименовали в Сталинград

В преддверии 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (послезавтра, 2 февраля) на всех основных въездах в город-герой дорожные знаки "Волгоград" временно заменены на знаки "Сталинград".

Решение о временном переименовании в Сталинград в определенные дни принято Волгоградской городской Думой в 2013 г. В соответствии с ним наименование "город-герой Сталинград" устанавливается в качестве символа города Волгограда и используется наряду с наименованием "город-герой Волгоград". Знаки особых предписаний 5.23.1 "Начало населенного пункта" и 5.24.1 "Конец населенного пункта" с наименованием "Сталинград", установлены на въездах в город по улице Исторической, шоссе Авиаторов, улицах 40 лет ВЛКСМ и Неждановой, на Третьей Продольной магистрали, по улице Отрады (въезд со стороны города Волжский), на также на въезде в областной центр со стороны мостового комплекса через Волгу. Соответствующие работы выполнили сотрудники муниципальных дорожных предприятий, сообщает администрация города.

Напомним, девять дней в году в память о героическом прошлом Волгограда городу возвращают имя, под которым он вошел в мировую историю как город, давший отпор фашистским захватчикам. Такими днями установлены 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 мая – День присвоения городу Волгограду почетного звания "Город-герой", 9 мая – День Победы, 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, 23 августа – День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда, 2 сентября – день окончания Второй мировой войны, 19 ноября – День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом, 9 декабря – День Героев Отечества.

Добавим, в городе на этой неделе ждут президента Владимира Путина.

Смена таблички "Волгоград" на "Сталинград"(2023)|Фото: vk.com/volgadmin

Теги: Волгоград, Сталинград, Сталинградская битва



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