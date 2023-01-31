31 Января 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: gztslovo.ru

Автомобиль уральца, осужденного за пьяную езду, конфискован в пользу государства

На Среднем Урале у мужчины, осужденного за повторное управление в состоянии опьянения, конфискован автомобиль. Машину передадут государству.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в октябре прошлого года пьяный уралец на своем личном авто поехал в магазин в поселке Большой Исток за спиртным. На обратной дороге мужчина был остановлен сотрудниками ДПС. Инспекторы провели освидетельствование водителя, результаты которого показали, что в выдыхаемом им воздухе концентрация абсолютного этилового спирта составила 0,895 мг/л.

В ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что в августе 2021 года автовладелец был лишен водительских прав на 1,5 года все за ту же пьяную езду. В суде гособвинитель отметил, что дальнейшее нахождение машины у осужденного создает риск преступлений по управлению в нетрезвом виде. Поэтому необходимо наложить арест на автомобиль марки "Тойота Королла" и конфисковать его в пользу государства – в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

В итоге Сысертский районный суд назначил водителю 280 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Также наложен арест на автомобиль и принято решение о его конфискации в собственность государства. Это произойдет сразу после вступления приговора в силу.

Теги: автомобиль, конфискация, суд, арест



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