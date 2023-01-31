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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: правительство.янао.рф

Трассу Надым - Салехард вновь закрывают

Ямальских водителей вновь предупредили о закрытии трассы Надым - Салехард. На этот раз на один месяц из-за необходимости выполнить ремонт водопропускной трубы, сообщили Накануне.RU в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

"С 31 января по 1 марта 2023 года проезд на 1057 км участка Надым - Салехард будет осуществляться по временному объезду. Участок дороги закроют для ремонта водопропускной трубы. Призываем водителей быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 апреля 2021 года власти региона приняли решение закрыть дорогу, по которой губернатор обещал "круглогодичный проезд", из-за того, что ее размыло растаявшим снегом. Сразу после этого в продуктовом магазине "Пятерочка" опустели полки. Федеральная сеть оказалась не готова к работе в условиях отсутствия стабильного транспортного сообщения. В мае было решено разрешить по трассе движение для автомобилей с социально-значимыми товарами. А в июне стало известно о решении закрыть участок дороги Надым – Салехард от 1060-го до 1246 километра до 1 августа. Ямальцев возмутило это решение. Проезд по дороге был ограничен до 30 сентября.

Теги: Надым-Салехард, трасса, объезд, ремонт



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