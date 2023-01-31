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Общество Свердловская область
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Очередное уголовное дело. Глава СКР заинтересовался Екатеринбургом, где врачи снова оставили катетер в теле новорожденного

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ненадлежащего оказания услуг новорожденной в медучреждении Екатеринбурга. Второй раз за месяц в СМИ появляется новость о местных врачах, по чьей халатности в телах младенцев остаются фрагменты катетеров. Однако, если в случае маленького Димы инородный предмет удалось вытащить столичным врачам, то 8-месячная Даша до сих пор живет с кусочком катетера, который, по словам матери, уже успел добраться до легочной артерии.

"Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богинскому М.В. незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных результатах предварительного расследования, ход которого поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, речь идет о НИИ ОММ (Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества). Недоношенной новорожденной пришлось установить в вену катетер, однако кусочек оборвался и остался в теле девочки. По словам матери, екатеринбургские врачи отказались проводить операцию, заключив, что жизни и здоровью маленькой Даши ничего не угрожает, в отличие от операции, которая может привести к летальному исходу. Медики убедили женщину, что катетер закапсулируется и не будет мешать развитию ее дочери, однако позднее катетер по вене перешел в сердце, а после и в легочную артерию.

Сейчас мать Даши хочет добиться справедливости, проведения операции ребенку и наказать халатных специалистов. Аналогичного хотят и родители маленького Димы, только в отношении врачей ОДКБ Екатеринбурга. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Теги: катетер, Екатеринбург, новорожденный, уголовное дело, Бастрыкин



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