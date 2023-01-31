31 Января 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Reuters/Leah Millis

США не будут поставлять на Украину истребители F-16 - Байден

Президент США Джо Байден исключил отправку истребителей F-16 на Украину. На вопрос журналистов предоставят ли США Украине самолеты F-16, Байден просто ответил: "Нет".

Решение США и Германии предоставить Киеву основные боевые танки вновь вызвало дискуссии о том, отправят ли западные страны истребители F-16, которые, по словам официальных лиц в Киеве, помогли бы получить Украине преимущество в небе, передает Financial Times.

F-16 производит компания Lockheed Martin, крупнейший оборонный подрядчик США. Правительство США согласовывает продажу и передачу третьим странам любых истребителей американского производства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также отказался от отправки истребителей в Украину. Однако США и другие державы и раньше меняли свою позицию в отношении вооружений.

Теги: сша, джо байден, f-16, истребители



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