МВФ: В 2023 году экономика России перейдет к росту

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по состоянию российской экономики на 2023 и 2024 годы.

В скорректированном прогнозе экономисты МВФ напоминают, что в 2022 году экономический спад в РФ составил 2,2% вместо ожидаемых 3,4%, а уже в 2023 году ВВП России может вырасти на 0,3%. В октябре МВФ прогнозировал снижение ВВП страны на 2,3% в 2023 году.

В 2024 году экономика России, согласно прогнозу МВФ, может вырасти на 2,1% (+0,6% к октябрьскому прогнозу).

В апреле 2022 года МВФ спрогнозировал выход России из топ-6 ведущих мировых экономик в 2024 году. Минимум на седьмую строчку нашу страну, по версии IMF, оттеснит Индонезия. По итогам 2021 года Россия уступала только Китаю, США, Индии, Японии и Германии.

В 2021 году ВВП России вырос на 4,7%. Хотя во многом это был восстановительный рост после пандемийного кризиса, он превысил общемировой и соответствовал наццелям, согласно которым ВПП страны должен расти минимум на 3% в год до 2030 года.