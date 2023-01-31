В ВСУ заявили, что Украина не сможет противостоять ракетам из Ирана

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат полагает, что Украина не располагает средствами, которые могли бы противостоять иранским баллистическим ракетам.

"Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты) и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их", - цитирует РИА Новости заявление Игната, сделанное в эфире канала "Рада".

По его словам, для "победы над баллистическими угрозами Украине нужны системы противовоздушной обороны", такие как американский Patriot PAC-3 последнего поколения и SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre) французского производства.