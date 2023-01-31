31 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Тагильская школьница попросила прощения у избитой девочки и ее родителей

Тагильская школьница, пнувшая восьмиклассницу по лицу, извинилась перед пострадавшей девочкой и ее родителями. Короткое видео с раскаянием опубликовано в сообществе "Инцидент Нижний Тагил".

"Я приношу свои искренние извинения перед [избитой девочкой] и ее родителями. Я очень сожалею о сделанном и клянусь, что больше не буду вестись на провокации и не буду совершать таких поступков", - заявила обидчица.

Напомним, все случилось на прошлой неделе в средней школе №33. Встреча сверстниц произошла в туалете, где девушка-подросток изо всей силы пнула ногой по лицу другой девочке. При этом жестокое избиение снимали на камеру мобильного телефона.

После этого свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет. А агрессивная школьница была помещена в центр временного содержания для несовершеннолетних на двое суток.

Теги: школьница, прощение, избили, Нижний Тагил



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