На трассе М-5 в Челябинской области фура насмерть сбила пешехода

В Челябинской области грузовой автомобиль сбил пешехода на трассе М-5. Мужчина погиб.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло сегодня ночью на 1824 км автодороги Москва – Челябинск на территории Чебаркульского района. Водитель грузового автомобиля МАН, по предварительным данным, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении в одежде темного цвета без светоотражающих элементов.

Неустановленный мужчина погиб на месте ДТП. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.