31 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Свердловской области поезд насмерть сбил мужчину

На Свердловской железной дороге под грузовым поездом №2020 погиб мужчина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла вчера в 20.10 на 37 км перегона станций Хризолитовый-Колюткино. По предварительным данным, к смерти привели неосторожные действия самого пострадавшего, переходящего железнодорожные пути в неположенном месте.

На место выехала следственно-оперативная группа и региональный транспортный прокурор.

"Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - отмечают в ведомстве.

Теги: поезд, прокуратура, смерть



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