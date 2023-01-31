В Свердловской области поезд насмерть сбил мужчину

На Свердловской железной дороге под грузовым поездом №2020 погиб мужчина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла вчера в 20.10 на 37 км перегона станций Хризолитовый-Колюткино. По предварительным данным, к смерти привели неосторожные действия самого пострадавшего, переходящего железнодорожные пути в неположенном месте.

На место выехала следственно-оперативная группа и региональный транспортный прокурор.

"Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - отмечают в ведомстве.