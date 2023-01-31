31 Января 2023
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Политика В России
Фото: nato.int / пресс-офис NATO

Столтенберг назвал успешное окончание СВО "опасным знаком авторитарным лидерам"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, посещая военную базу Ирума японских Сил самообороны (расположена в соседней с Токио префектуре Сайтама), сообщил о том, что успех специальной военной операции РФ на Украине может стать "опасным посылом" для авторитарных лидеров по всему миру.

"Если президент (РФ Владимир) Путин победит на Украине, это будет трагедия для украинцев, и, вместе с тем, это станет очень опасным посылом для авторитарных лидеров по всему миру. Посыл будет заключаться в том, что, если они используют военную силу, они могут достичь своих целей", - цитирует ТАСС Столтенберга, запись выступления которого на базе Ирума распространило агентство Reuters.

Столтенберг находится с официальным визитом в Японии. В течения дня он проведет встречу с японским премьер-министром Фумио Кисидой. В прошлые выходные генсек НАТО также посетил Южную Корею, где провел несколько двусторонних встреч с руководством страны.

Теги: Йенс Столтенберг, Япония, НАТО



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