31 Января 2023
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Наука и техника В России
http://telesat-news.net

В Роскосмосе заявили, что российскую группировку из четырех арктических спутников развернут к 2031 году

Полноценная российская группировка, увеличенная с двух до четырех гидрометеорологических космических аппаратов "Арктика-М", заработает на орбите в 2031 году.

Как сообщили в Роскосмосе, изначально группировка должна была состоять из двух аппаратов на высокоэллиптической орбите, однако в 2023 году госкорпорация утвердила задание на модернизацию системы до четырех спутников, что позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области, чтобы детализировать сверхкраткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе.

Первый аппарат "Арктика-М" запустили на орбиту в 2021 году. Запуск второго планируется в 2023 году. В настоящее время он проходит наземную экспериментальную отработку. Уже завершены электрические испытания модуля служебных систем аппарата, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о том, что в России будет налажено серийное производство спутников. По его словам, в какой-то момент отрасль оказалась заложником нескольких факторов в спутникостроении.

Теги: Роскосмос, спутники, космос



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