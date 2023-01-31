31 Января 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Каждый девятый трудоспособный россиянин к концу 2023 года будет самозанятым

Каждый девятый житель России трудоспособного возраста к концу 2023 года будет зарегистрирован в качестве самозанятого.

Как сообщила общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных режимах налогообложения Марина Блудян, наблюдается взрывной рост числа самозанятых, которых в настоящее время насчитывается 6,5 млн. "Думаю, к концу 2023 года станет больше 8 миллионов", – сказала она.

"Причины бурного роста регистрации вполне понятны: многие люди лишаются работы, многие теряют в зарплате и ищут подработку, а режим самозанятости позволяет делать это вполне легально", – заявила Блудян.

"Сейчас экспериментальный режим самозанятости используется как площадка для развития новых отраслей", - сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко. "На наш взгляд, у самозанятых должен появиться институт защиты интересов в их взаимоотношениях с государством", - отметила она, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Министерство финансов РФ на сегодня не планирует вводить ограничения в специальный налоговый режим для самозанятых. Как сообщает пресс-служба ведомства, это этот вопрос будет целесообразнее поднять позднее.

Теги: самозанятые., работа



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Ранее 01.12.2022 21:03 Мск Минфин не рассматривает введение ограничений налогового режима для самозанятых


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