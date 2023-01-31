31 Января 2023
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Экономика Центральный ФО Москва
Фото: nakanune.ru

Счетная палата: найдено расхождение в оценке госактивов в Москве на 1 трлн рублей

Счетная палата России признала неэффективной деятельность территориального управления Росимущества в Москве по управлению государственным имуществом.

Таковы итоги проверки за 2020–2021 годы. Отчет подписал аудитор Андрей Батуркин. "Все критерии эффективности деятельности управления или являются отрицательными в связи с выявленными нарушениями и недостатками, или не могут быть определены из-за отсутствия соответствующих данных. Таким образом, деятельность управления признана неэффективной", — заявил он.

Как выяснилось, надлежащий учет и контроль объектов федерального имущества не ведется, достоверные сведения об их количестве и стоимости отсутствуют, условия для максимального вовлечения имущества в хозяйственный оборот не созданы. Проверка Счетной палаты показала, что московское управление Росимущества не соблюдало правила бухгалтерского учета и не проводило инвентаризацию находящихся в его ведении объектов федерального имущества. В итоге информация о количестве и стоимости объектов федерального имущества, отраженная в балансе управления, не подтверждается данными бюджетного учета и расходится с данными Реестра федерального имущества и иных учетных информационных систем (Единой системы управления государственным имуществом, Единого государственного реестра недвижимости). На 1 января 2022 года в РФИ числилось 6 тыс. 49 объектов недвижимого имущества казны, а в бюджетном учете московского управления — 6 тыс. 262 объекта.

Расхождения выявлены и по стоимости объектов. Так, если в федеральном реестре активы оцениваются на 708 млрд руб., то в бюджетной отчетности управления — на 1,7 трлн руб., сообщает РБК.

Теги: Счетная палата, госактивы, Москва



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