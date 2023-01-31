31 Января 2023
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Экономика В России
Фото: planespotters.net

Учебных L-410 Минобороны отдадут авиакомпаниям в регионах

Министерство транспорта России совместно с Минобороны прорабатывает идею передачи учебных L-410 военного ведомства авиакомпаниям в регионах.

Как ожидается, решение будет принято до марта. Небольшие перевозчики в настоящее время нуждаются в бортах для наращивания рейсов. Так, в "Авроре" заинтересованы в дополнительных самолетах, но планируют оценить их состояние и выяснить, можно ли переоборудовать L-410 для пассажирских перевозок. Как говорят эксперты, проблемой может стать и дальнейшее обслуживание этих самолетов, так как в России они не выпускаются.

Сегодня в авиапарке Минобороны около двух десятков L-410. Они используются в Воздушно-космических силах для подготовки будущих пилотов. На них проходят обучение курсанты, которые в дальнейшем будут пилотировать военно-транспортные Ил-76, Ан-12, Ан-26 и так далее, пассажирские Ил-18 и Ан-24 и даже стратегические ракетоносцы Ту-95МС, сообщают "Известия".

Разработанный в Чехии легкий двухмоторный 19-местный L-410 в России используют для полетов в труднодоступные районы на Дальнем Востоке и в Сибири. Машина выполняет местные перевозки.

Как сообщалось ранее, российские авиакомпании, которые эксплуатируют легкий двухмоторный самолет L-410, завод-изготовитель и предприятия по техобслуживанию воздушного судна обратились к министру транспорта России Виталию Савельеву с просьбой дополнить существующее авиационное законодательство для ускорения сертификации компонентов и изменений типовой конструкции лайнера.

Теги: L-410, авиация, самолеты, Минобороны



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