31 Января 2023
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Фото: admsr.ru

Минэнерго: имеющихся у РФ мощностей достаточно для энергоснабжения новых регионов

Имеющихся у России энергетических мощностей достаточно для энергоснабжения новых регионов, в частности Запорожской и Херсонской областей.

"На текущий момент возможности, которые созданы в энергосистеме Крыма, которые есть с учетом энергомоста с Краснодарским краем, позволяют обеспечить энергоснабжением Херсонскую и Запорожскую области в полном объеме даже с учетом полной остановки всех генерирующих объектов, которые на этой территории находятся", — сообщил в эфире передачи "Соловьев Live" замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

По его словам, объекты генерации новых территорий целесообразно передать крупным российским энергокомпаниям.

Напомним, депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в кабмин РФ проект закона, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Теги: Минэнерго, новые регионы, энергоснабжение



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