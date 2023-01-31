Фургал выступит с последним словом 1 февраля

Завершились судебные прения по уголовному делу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и его предполагаемых сообщников.

В течение двух дней на выездном заседании Люберецкого горсуда, которое проходило в Мособлсуде, Фургал и его предполагаемые сообщники опровергал все предъявленные эпизоды уголовного дела. Бывший губернатор настаивал, что прокурорам не удалось представить ни одного неопровержимого доказательства его вины.

Так как дело рассматривается коллегией присяжных, он не раз обращался к ним с доводами о том, что дело против него "сфабриковано" и "политически мотивировано". "Я еще раз повторяю и заявляю, что никакого отношения я не имел, не имею и не мог иметь к [этим] преступлениям. Это полный абсурд", – утверждал Фургал.

Он также заявлял о намерении "отмыть" свое имя и предупреждал коллегию, что "нельзя сажать людей за чьи-то домыслы", сообщают "Ведомости".

Представители прокуратуры выступили в Мособлсуде 23 января. На заседании представитель гособвинения попросил присяжных заседателей признать Фургала виновным в совершении преступлений.

Политика обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.