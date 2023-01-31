Фургал выступит с последним словом 1 февраля

31 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Дальневосточный ФО В России
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Фургал выступит с последним словом 1 февраля

Завершились судебные прения по уголовному делу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и его предполагаемых сообщников.

В течение двух дней на выездном заседании Люберецкого горсуда, которое проходило в Мособлсуде, Фургал и его предполагаемые сообщники опровергал все предъявленные эпизоды уголовного дела. Бывший губернатор настаивал, что прокурорам не удалось представить ни одного неопровержимого доказательства его вины.

Так как дело рассматривается коллегией присяжных, он не раз обращался к ним с доводами о том, что дело против него "сфабриковано" и "политически мотивировано". "Я еще раз повторяю и заявляю, что никакого отношения я не имел, не имею и не мог иметь к [этим] преступлениям. Это полный абсурд", – утверждал Фургал.

Он также заявлял о намерении "отмыть" свое имя и предупреждал коллегию, что "нельзя сажать людей за чьи-то домыслы", сообщают "Ведомости".

Представители прокуратуры выступили в Мособлсуде 23 января. На заседании представитель гособвинения попросил присяжных заседателей признать Фургала виновным в совершении преступлений.

Политика обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.

Теги: Фургал, Хабаровский край, губернаторы, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.01.2023 13:14 Мск Прокурор попросил присяжных признать Фургала виновным в организации убийств
Ранее 24.11.2022 02:01 Мск Фургал объявил голодовку: процесс подходит к финалу
Ранее 03.06.2022 13:28 Мск Фургалу вызвали скорую во время судебного заседания
Ранее 27.04.2022 00:37 Мск Арест Фургалу продлен на три месяца
Ранее 08.02.2022 02:04 Мск Дело Фургала будет рассматривать коллегия присяжных из шести человек


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети