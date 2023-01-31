31 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

США: Ельцин в разговорах с Бушем называл Украину "дестабилизирующим фактором"

В Соединенных Штатах рассекретили часть документов, касающихся отношений Вашингтона и Москвы в 1992 году.

Как оказалось, действующий тогдашний российский президент Борис Ельцин и глава Белого дома Джордж Буш-старший обсуждали Украину. При этом Ельцин называл ее "главным дестабилизирующим фактором". Архив национальной безопасности США опубликовал цитаты из документов.

Ельцин в беседах с Бушем заверял коллегу в отсутствии у России "имперских амбиций". Также российский лидер отмечал хорошие отношения с Украиной и своим украинским коллегой Леонидом Кравчуком.

Однако, как говорил Ельцин, была "главным дестабилизирующим фактором" поскольку на Кравчука оказывалось давление со стороны националистических групп в парламенте, сообщает РБК.

Теги: Ельцин, Буш, Украина



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