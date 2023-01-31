Правительство РФ одобрило проект соглашения с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

Кабмин России одобрил проект межправительственного соглашения с КНР о поставках газа по дальневосточному маршруту.

Согласно документу на официальном портале правовой информации, проект соглашения был представлен Минэнерго и согласован с МИД, а также другими федеральными органами исполнительной власти. Помимо этого, его предварительно проработали в Пекине.

Правительство РФ дало поручение Минэнерго провести с участием российского внешнеполитического ведомства переговоры с КНР, после чего подписать соглашение после достижения договоренности.

Из распоряжения также следует, что Москва и Пекин стороны при поставках газа по дальневосточному маршруту будут поощрять расчеты в национальных валютах.

Напомним, в России добыча нефти в 2022 г. составила 535 млн т. Экспорт нефти вырос на 7%, экспорт СПГ – на 8% (до 46 млрд куб. м). Поставки газа в Китай выросли на 48% (до 15,5 млрд куб м). Добыча угля выросла на 0,3%, до 442 млн т. Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 г. на 2,5 трлн руб. (или 28%).