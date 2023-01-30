Макфол считает, что Россию надо признать "государством - спонсором терроризма"

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что американские власти признать Россию "государством – спонсором терроризма" и возглавить дальнейшее усиление западных санкций в отношение Москвы.

"Правительствам, поддерживающим Украину, также необходимо значительно усилить санкции (против России). Соединенным Штатам следует лидировать в этом направлении, признав Российскую Федерацию государством - спонсором терроризма", - пишет бывший посол в журнале Foreign Affairs, его цитирует РИА Новости.

По словам Макфола, при котором новый посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Линн Трейси работала в составе американской дипломатической миссии в Москве, это позволит прекратить финансовые транзакции граждан и компаний из США с правительством РФ, а операции с российскими государственными банками, организациями и связанными с властями физическими лицами попадут под более тщательное рассмотрение.