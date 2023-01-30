Югорчанка потеряла 1,3 миллиона, вложившись в липовые "Газпром инвестиции"

Жительница Нефтеюганска потеряла 1,3 млн руб., вложившись в фальшивые "Газпром инвестиции".

По данным УМВД по Югре, еще в конце прошлого года пострадавшая наткнулась в интернете на яркую рекламу инвестиционных программ от "Газпром". Она перешла по ссылке, где ввела свои личные данные, а позже и ответила на звонок от якобы эксперта инвестиционной платформы.

Финансовые консультанты убедили женщину установить на телефон специальное приложение и зарегистрироваться на сайтах бирж. По инструкциям аферистов она на протяжении нескольких месяцев перечисляла свои накопления на брокерский счет. Когда заявительнице понадобились деньги она решила обналичить обратно внесенную сумму. Однако после нескольких попыток вывести виртуальные деньги лжеброкеры заблокировали ее аккаунт и перестали выходить на связь. Сумма ущерба составила 1,3 млн руб. Началось расследование.