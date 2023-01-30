Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-ых числах февраля

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля.

"Послание (президента) может состояться 20 либо 21 февраля", - сообщил ТАСС источник в Госдуме.

Другой источник сообщил изданию, что вероятность того, что глава государства выступит с ним в двадцатых числа февраля, высока.

Ранее уже сообщалось, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году. Конституция РФ не устанавливает сроков послания президента, он сам определяет его сроки и порядок.