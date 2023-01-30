30 Января 2023
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Общество В России
Фото: Роман Старовойт

В Курской области обстрелян Рыльский район

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что сегодня вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район региона.

"Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное – пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай. После оценки нанесённого ущерба обязательно поможем жителям пострадавших домов", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Повреждена линия электропередач. В ближайшее время ремонтные бригады приступят к устранению последствий нападения противника.

Теги: Рыльский район, Курская область, обстрел



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