В Курской области обстрелян Рыльский район

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что сегодня вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район региона.

"Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное – пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай. После оценки нанесённого ущерба обязательно поможем жителям пострадавших домов", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Повреждена линия электропередач. В ближайшее время ремонтные бригады приступят к устранению последствий нападения противника.