Глава ОКР отреагировал на идею бойкота россиянами Олимпиады-2024

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о возможном бойкоте россиянами Олимпиады-2024 в Париже

"Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш – это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два Олимпийских цикла. То есть, флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнованиях на протяжении восьми лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты", - написал Поздняков в своем Telegram-канале.

История, говорит Поздняков, не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране.

Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах полагает, что спортсмены из России и Белоруссии могут поучаствовать в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.

Российские спортсмены были отстранены от участия в Олимпиадах под флагом страны на протяжении трех последних олимпийских циклов – из-за допинговых скандалов. Теперь же они отстранены почти от всех международных соревнований из-за специальной военной операции.