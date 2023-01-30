30 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины победил в конкурсе "Еловая ветвь — 2023"

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов на торжественной церемонии, которая состоялась в международном центре искусств «Главный проспект», наградил участников конкурса на лучшее новогоднее оформление уральской столицы. В номинации «Лучшее новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектурой» признанным победителем в мастерстве декорации стал Фонд святой Екатерины. Награда была вручена за оформление сквера около часовни покровительницы Екатеринбурга — святой Екатерины Александрийской. Сердце города было украшено россыпью 50 000 световых диодов и пятиметровым музыкальным мультимедийным шаром.

Новогоднее украшение Екатеринбурга(2022)|Фото: Накануне.RU

Как подчеркнул глава Екатеринбурга, в праздничном оформлении мегаполиса приняли активное участие представители бизнеса, социальной и культурной сфер и другие. В своей приветственной речи Алексей Валерьевич отметил, что именно участники помогали создавать новогоднее настроение жителям, их детям и многочисленным гостям города. «Я получил очень много положительных отзывов от моих коллег со всей Российской Федерации, и, по мнению большинства, Екатеринбург был украшен как никогда. Наверное, это абсолютно правильно, потому что мы с вами встречали юбилейный год, в котором исполняется 300 лет нашему городу».

александр андреев, алексей орлов(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В этом году на участие в конкурсе было подано 335 заявок в 30 номинациях.

александр андреев, алексей орлов(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Кроме того, за активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к родному городу и большой личный вклад в новогоднее оформление Екатеринбурга благодарственным письмом был награжден коллектив компании «Сима-ленд» за праздничное украшение улицы Вайнера.

Теги: алексей орлов, фонд святой екатерины, сима-ленд



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