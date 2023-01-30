30 Января 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Рекордная прибыль "Базы "Мария" опровергла заявления Беглова о тяжёлом финансовом положении комбинатов соцпита

Обслуживающий образовательные учреждения Выборгского и Центрального районов комбинат «База «Мария» опубликовал отчёт о финансовой деятельности. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 52,6 миллиона рублей. Это рекорд компании за всё время её существования.

Показательно, что поставить собственный рекорд компании не помешало даже радикальное занижение цен при участии в тендерах. Например, стартовую цену тендера на контракты со школами Выборгского района в 104,2 миллиона рублей «База «Мария» выиграла, занизив цену до 58,3 миллиона рублей. Как видно, даже при таких условиях она смогла так сэкономить, что получила рекордную прибыль. За счёт чего стало возможно это «экономическое чудо» можно только догадываться.

В таких условиях особенно абсурдно звучать оправдания губернатора Александр Беглова, повысившего тарифы на школьное питание в 2022 году в среднем на 30-40%. Такое решение глава города объяснил ростом цен на продукты и другие сопутствующие расходы у комбинатов питания. Но, как следует из отчёта «Базы «Мария», экономическая ситуация слабо отразилась на благосостоянии комбинатов, и они продолжили успешно зарабатывать на детях. Можно ожидать, что 2023 год также благополучно завершится для компаний – с 1 января Беглов дополнительно выделил на соцпитание школьников 9 миллиардов рублей.

«База «Мария» принадлежит семье экс-чиновника Смольного Владимира Дардыкина. Она уже дважды была уличена Федеральной антимонопольной службой в картельных сговорах. В том числе состояла в так называемом «Колпинском картеле» - сговоре с участием чиновников Колпинского района.

Теги: соцпит, смольный, александр беглов, рекордная прибыль



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