30 Января 2023
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Политика В России
Фото: t.me/USEmbRussia

Замглавы МИД России вручил новому послу США верительные грамоты

Новый посол США в России получила верительные грамоты из рук заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Теперь Линн Трейси считается официально вступившим в должность послом.

Дипломаты также провели переговоры. "Посол Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности, защите интересов задержанных в РФ граждан США и поддержке связей между американским и российским народами", - говорится в сообщении посольства США, посвященном встрече.

Линн Трейси и Сергей Рябков.(2023)|Фото: t.me/USEmbRussia

У здания МИДа на Кудринской площади Трейси сегодня встречали протестующие. Несколько десятков человек пришли с плакатами "США - спонсор терроризма", "Вы сеете смерть" и "Хватит зарабатывать на чужом горе".    

Теги: линн трейси, сергей рябков, посол сша, мид россии



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