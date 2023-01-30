Адвокаты Сергия прокомментировали приговор бывшему схиигумену

Адвокаты экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) прокомментировали приговор бывшему священнику.

Напомним, в минувшую пятницу в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор по делу Сергия и его помощника Всеволода Могучева. Им вменялась статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". В итоге обоих фигурантов признали виновными. Романову было назначено семь лет лишения свободы, а Могучев получил пять лет колонии.

Как сообщили сегодня адвокаты отца Сергия в Telegram-канале "Бабиков и партнеры", в эти семь лет входят и три с половиной года лишения свободы, назначенные Измайловским районным судом столицы в 2021 году.

"При этом начиная с 29 декабря 2020 года (дата задержания экс-схиигумена в Свердловской области, - прим. ред.) по вступлению в силу приговора от 27 января 2023 года Бабушкинского районного суда города Москвы отцу Сергию срок засчитывается день за полтора, так как он находится в СИЗО", - говорится в пояснении защитников.

Напомним, процесс по делу экс-схиигумена Сергия проходил в закрытом режиме из-за активности его сторонников.