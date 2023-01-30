Учения в 2019 году указывают на причастность США к возникновению COVID-19, - начальник войск РХБЗ

Развитие пандемии COVID-19 по сценарию учений, прошедших в Нью-Йорке в 2019 году, ставит вопросы о ее преднамеренном характере и причастности США к ней, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге.

Он отметил тот факт, что за два месяца до первых сообщений о COVID Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. На них где отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, перешедшего к человеку от летучих мышей через организм свиньи.

Также, по словам Кириллова, вызывает вопросы высокая готовность американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса.

Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцины, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, отметил он.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что специалисты компании EcoHealth Alliance из США с 2015 года искали новые штаммы коронавирусов и механизмы их передачи от животных человеку.