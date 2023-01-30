30 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: Reuters/Ints Kalnins/File Photo

Украинским солдатам могут предложить продавать "Абрамсы" российским военным

Военнослужащим Украины могут предложить продавать танки "Абрамс" российской армии. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области максим Иванов. Пока это только идея, на которую депутата навели шуточные комментарии в социальных сетях, однако парламентарий считает, что вопрос психологии противника нужно обсудить с военнослужащими и командирами.

Напомним, ранее российская компания "ФОРЭС" объявила награду в 5 млн рублей за первый уничтоженный "Абрамс" и 15 млн рублей за первый сбитый натовский самолет f-15 или f-16. После этого в социальных сетях появились предложения раскидать с самолетов над украинскими солдатами листовки с надписью: "Продай России целый Абрамс (леопард) – купи домик в Польше".

"Мысль, в целом, здравая. ВСУшники, простые солдаты, голодные, нищие, обездоленные, уставшие от тупости своих командиров, без проблем выкрадут и за наличку продадут нам целехонький "Абрамс" вместе с его секретными технологиями. Еще и очередь выстроится. Продадут с потрохами половину танков. Заодно "Хаймарсы" предложат, самолеты. А как деньги получат, так сразу снимутся с позиций и доблестно дезертируют в Польшу. Нам же легче", - написал депутат.

Иванов отметил, что скоро отправится в зону СВО, где обсудит эту идею с командирами и ополченцами.

"Они хорошо знают психологию ВСУшников, точно скажут: сработает или нет", - добавил парламентарий.

Теги: Абрамс, солдат, продажа, ВСУ



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