Лавров полагает, что Америка будет мешать сотрудничеству России и Пакистана

Глава МИД России Сергей Лавров, подводя итоги переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, привел информацию о том, что "США говорят другим странам, что "с Россией иметь дело нельзя"". Министр считает, что Вашингтон будет препятствовать сотрудничеству Москвы и Исламабада в сфере энергетики.

"Соединенные Штаты всем буквально, публично, не стесняясь, достаточно аррогантно заявляют, что с Россией иметь дело нельзя. И в отношении Китая были угрозы недавно, в отношении Индии, Турции, Египта", - цитирует "Ъ" Лаврова.

По словам министра, "не осталось ни одной страны, кому бы США не посылали такие неоколониальные послания", а большинство стран все равно руководствуются своими национальными интересами.

"Мы знаем, к каким действиям могут прибегать наши западные коллеги. Не только к угрозам вторичных санкций, но и к прямым террористическим актам, как это было с подрывом "Северного потока" и "Северного потока-2"", - сказал Лавров.