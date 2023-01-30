30 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Лавров полагает, что Америка будет мешать сотрудничеству России и Пакистана

Глава МИД России Сергей Лавров, подводя итоги переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, привел информацию о том, что "США говорят другим странам, что "с Россией иметь дело нельзя"". Министр считает, что Вашингтон будет препятствовать сотрудничеству Москвы и Исламабада в сфере энергетики.

"Соединенные Штаты всем буквально, публично, не стесняясь, достаточно аррогантно заявляют, что с Россией иметь дело нельзя. И в отношении Китая были угрозы недавно, в отношении Индии, Турции, Египта", - цитирует "Ъ" Лаврова.

По словам министра, "не осталось ни одной страны, кому бы США не посылали такие неоколониальные послания", а большинство стран все равно руководствуются своими национальными интересами.

"Мы знаем, к каким действиям могут прибегать наши западные коллеги. Не только к угрозам вторичных санкций, но и к прямым террористическим актам, как это было с подрывом "Северного потока" и "Северного потока-2"", - сказал Лавров.

Теги: Сергей Лавров, МИД, Пакистан



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