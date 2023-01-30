Открытие отеля напротив ТЦ "Карнавал" запланировано на лето 2023 года

"Екатеринбург Конгресс Отель", расположенный по адресу ул. Бебеля,59, откроет свои двери гостям уже этим летом. Об этом сообщает пресс-служба IFK Hotel Management, под чьим руководством будет осуществляться предоткрытие и операционное управление отелем. Соответствующий договор был подписан в январе этого года.

В четырехэтажном отеле разместится 210 номеров, ресторан, два бара и конференц-центр площадью 1,2 тыс. кв.м.

"Гостиница изначально проектировалась и строилась по международным техническим стандартам, а наша компания вела техническое сопровождение проекта. Поэтому мы абсолютно уверены в качестве примененных решений и технологий. Думаю, это будет один из лучших отелей в городе в своем сегменте", — заявил управляющий партнер IFK Hotel Management Марсель Измайлов.

Он также добавил, что гостиничный оператор IFK Hotel Management и екатеринбургский отель связаны многолетним партнерством. К его словам присоединился и представитель собственника Андрей Колесников.

"Мы уже много лет сотрудничаем с управляющей компанией IFK Hotel Management и понимаем, что оператор проведет качественное предоткрытие отеля. И уже летом "Екатеринбург Конгресс Отель" распахнет свои двери всем гостям", — добавил Колесников.