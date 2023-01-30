Открытие отеля напротив ТЦ "Карнавал" запланировано на лето 2023 года

30 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: IFK Hotel Management

Открытие отеля напротив ТЦ "Карнавал" запланировано на лето 2023 года

"Екатеринбург Конгресс Отель", расположенный по адресу ул. Бебеля,59, откроет свои двери гостям уже этим летом. Об этом сообщает пресс-служба IFK Hotel Management, под чьим руководством будет осуществляться предоткрытие и операционное управление отелем. Соответствующий договор был подписан в январе этого года.

В четырехэтажном отеле разместится 210 номеров, ресторан, два бара и конференц-центр площадью 1,2 тыс. кв.м.

"Гостиница изначально проектировалась и строилась по международным техническим стандартам, а наша компания вела техническое сопровождение проекта. Поэтому мы абсолютно уверены в качестве примененных решений и технологий. Думаю, это будет один из лучших отелей в городе в своем сегменте", — заявил управляющий партнер IFK Hotel Management Марсель Измайлов.

Он также добавил, что гостиничный оператор IFK Hotel Management и екатеринбургский отель связаны многолетним партнерством. К его словам присоединился и представитель собственника Андрей Колесников.

"Мы уже много лет сотрудничаем с управляющей компанией IFK Hotel Management и понимаем, что оператор проведет качественное предоткрытие отеля. И уже летом "Екатеринбург Конгресс Отель" распахнет свои двери всем гостям", — добавил Колесников.

Теги: отель, ТЦ Карнавал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети