Севастопольские депутаты просят Минпрос урезать права родителей на образование своих детей

Депутаты Севастополя направили обращение в Министерство просвещения РФ с просьбой ужесточить родителям условия выбора для своих детей семейной формы образования (СО). Об этом заявила председатель комитета законодательного собрания Севастополя по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова.

По ее словам, они просят изменить существующий уведомительный характер перехода на СО на разрешительный. То есть родители должны просить органы образования разрешить им самостоятельно обучать своих детей, но сначала доказать свою "профпригодность". Родители, по планам севастопольских депутатов, должны будут отчитываться о причинах выбора СО, указать уровень своего образования, наличие педагогической квалификации, доказать пригодность жилищных условий для выбора СО и другие требования. Родителей хотят обязать представлять порядок организации СО, образовательную программу, по которой будет проходить обучение ребенок, учебный план, график контроля за полученными знаниями. То есть навязать контроль над семьей, которая выбрала СО.

Министерство уже прорабатывает вопрос ужесточения СО, сказала Глотова. Якобы СО вредно для детей и родители после этого все равно отдают их в школу, где их еще "подтягивают" до высокого уровня средней школы. Родители "семейников", напротив, отмечают, что результаты семейного обучения намного лучше школьного.

Отметим, что федеральный закон об образовании говорит о том, что родители лишь уведомляют о выборе СО для своих детей (ст. 63), а в ст. 44 прямо говорится о том, что родители "имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами", а органы власти оказывают им помощь. К обязанностям родителей относится то, что они должны обеспечить получение детьми общего образования, но не отчитываться перед чиновниками о том, как они это делают.

"Региональные депутаты из Севастополя решили замахнуться своими неумными руками на права родителей и семейное образование", - написал председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев.

Популярность СО растет. В 2021-2022 учебном году в Севастополе по семейной форме обучались 622 ребенка, а в 2022-2023 – уже 717 детей. Прирост на 15% за год. Всего в Севастополе более 60 тыс. детей школьного возраста. То есть на СО находятся более 1% учеников. В России, по данным депутата Госдумы Яны Лантратовой, этот показатель порядка 0,5%, но точных данных нет. Сторонники СО говорят, что популярность СО резко выросла в последние годы.

Недавно депутат Госдумы Ирина Филатова, которая сначала резко высказалась о родителях, выбирающих для своих детей СО, признала, что причиной популярности СО во многом является сама школа со своими проблемами.

Заместитель главного редактора севастопольского портала ForPost многодетный отец Сергей Абрамов надеется, что инициативы местных депутатов провалятся как вредные и некомпетентные.

"Их суть сводится к такому бюрократическому регулированию, выстраиванию барьеров процесса семейной формы обучения, которые, во-первых, невыполнимы и непреодолимы, а во-вторых, они ставят крест на самой идее такой формы образования детей... Семейная форма обучения – это свобода для родителей выбирать удобные формы для передачи знаний своим детям. И любой родитель в значительно большей степени заинтересован в реальных, а не мнимых знаниях своих детей", - заявил Абрамов.