Российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Угледара, - Минобороны

Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Угледара, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по подразделениям украинской армии.

Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 25 украинских военнослужащих.

Ранее командир спецназа "Ахмат", замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские подразделения теснят противника со стороны Угледара и Артемовска и планируют освободить Донецкую Народную Республику (ДНР) в ближайший месяц-полтора.