Власти Забайкалья будут выплачивать по 3 млн рублей за захват танков Leopard

Губернатор Забайкалья назначил выплаты для местных мобилизованных и контрактников за уничтоженные или захваченные украинские танки (точнее, танки, поставленные ВСУ странами НАТО).

Согласно постановлению главы региона, опубликованному в газете "Забайкальский рабочий", за захват танка Leopard любой модификации в рабочем состоянии военнослужащему обещают разовую выплату в 3 млн руб. Если военный помогал или участвовал в захвате – ему полагается 500 тыс. руб. Если танк был уничтожен, выплата составит 1 млн руб. (и 150 тыс. руб. за участие в уничтожении).

Американские танки Abrams оценили дешевле: за захват танка полагается 1,5 млн руб. и 300 тыс. руб. за участие в этом процессе. За уничтоженную американскую машину заплатят 500 тыс. и 100 тыс. соответственно.

Если танк был захвачен общими усилиями, то на выплату имеют право до 10 человек, если уничтожен – до пяти.

Ранее сообщалось, что свердловская компания "ФОРЭС" будет выплачивать 5 млн руб. военнослужащим, которые захватили или подбили в зоне СВО Leopard2 или Abrams.

США поставят Киеву танки не ранее конца 2023 года, а вот немецкие танки начнут поступать через несколько месяцев. В общей сложности страны, поддерживающие Украину, обещали более 300 танков разных производителей и модификаций.