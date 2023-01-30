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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: www.kladovayalesa.ru

В Прикамье организации за плохую борьбу с борщевиком могут обложить миллионными штрафами

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края разработало проект поправок в закон "Об административных правонарушениях в Пермском крае". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, проект предусматривает увеличение штрафов за недобросовестную работу по борьбе с борщевиком.

Штраф может достигать миллиона рублей.

"Законопроектом предусмотрено за не проведение мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского увеличить административные штрафы: для граждан - в размере от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - в размере от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от ста пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей. Увеличение административных штрафов за не проведение указанных мероприятий будет способствовать эффективному уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Пермском крае министерство агропромышленного комплекса наделили полномочиями вести борьбу с борщевиком в Сосновском. В регионе этим растением засорено порядка 70 тыс. гектаров земли.

Работу по устранению борщевика на территории края будет вести "Центр развития агробизнеса". При этом ответственность за устранение борщевика на своих территориях должны будут нести все собственники участков – как юридические лица, так и физические.

Теги: борщевик, сорняк, министерство агропромышленного комплекса, штраф



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Ранее 14.11.2022 11:56 Мск В Прикамье министерство наделили полномочиями по борьбе с борщевиком


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