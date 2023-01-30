30 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: в УрФО выстроена система поддержки вынужденных переселенцев

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из тем стала помощь людям, которые прибыли в УрФО с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, и сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, всего в ПВР размещено 1 тыс. 749 человек, из них более 500 детей. Владимир Якушев подчеркнул, что в регионах УрФО выстроена система поддержки вынужденных переселенцев.

Развернуты пункты временного размещения. Граждане получают необходимую помощь в оформлении документов, а также по другим вопросам. Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве проживающих в ПВР.

"Эти задачи не всегда простые, часто они требуют индивидуальных решений. Однако системный подход дает хорошие результаты: люди не только получают источник постоянного дохода, но и устраиваются по профессии, находят дело по душе. В этом же ключе, не сбавляя обороты, и следует продолжать работу", - акцентировал уральский полпред.

Теги: Якушев, переселенцы, УрФО, полпред



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