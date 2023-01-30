Улицу Шейнкмана в Екатеринбурге перекрыли из-за коммунальной аварии

Сегодня на Шейнкмана в Екатеринбурге произошла коммунальная авария, из-за которой улицу пришлось перекрыть.

Как сообщает пресс-служба МУП "Водоканал", авария произошла на большом трубопроводе Ду-500 мм. На место выехала рабочая бригада для раскопок.

Из-за произошедшего несколько жилых домов, а также КРК "Уралец" на Большакова, 90 пришлось отключить. К домам отправлена автоцистерна. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 19.00 сегодняшнего дня.

Напомним, что 18 января произошла крупная коммунальная авария в Пионерском поселке Екатеринбурга. После этого, на следующий же день на сайте госзакупок появился аукцион о ремонте тепловых сетей. Начальная цена работ составляет 17 млн 868 тыс. 144 рубля.