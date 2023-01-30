СМИ: Соседи отсудили у Валерия Леонтьева 250 тысяч за протечку

Мещанский районный суд Москвы взыскал почти 250 тыс. руб. с певца Валерия Леонтьева по делу о потопе в квартире его соседей.

По данным Telegram-канала Mash, соседка Леонтьева из нижней квартиры подала в суд после того, как у артиста дома протек стояк. В квартире соседей отслоилась водная краска, отошла от стен венецианская штукатурка, в комнате появились большие пятна. Экспертиза показала, что Леонтьев не следил за своей сантехникой, из-за чего она забилась и протекла. Ущерб оценили в 300 тыс. руб., но в итоге суд постановил взыскать с артиста 225 тыс. за испорченное имущество и еще 20 тыс. руб. морального вреда.

Суд состоялся без участия Леонтьева. По данным СМИ, он уже давно живет в США.