30 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинске установили местного жителя, который стрелял по окнам квартир из пневматической винтовки

В Челябинске задержали 19-летнего местного жителя, расстрелявшего несколько окон в жилом многоквартирном доме на Университетской набережной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, жильцы микрорайона "Академ Riverside" обнаружили на своих окнах следы от выстрелов. Они написали заявления в полицию.

Полицейские провели поквартирный обход ближайших домов, опросив сотни жильцов, что позволило установить очевидцев и свидетелей происшествия, были изъяты и отправлены на исследование имеющиеся улики. Было установлено, что окна повреждены не из огнестрельного оружия, а из пневматического, находящегося в свободной продаже.

"Стрелка" установили. Им оказался безработный 19-летний местный житель. Он спрятал оружие, чтобы скрыть следы, однако оперативники обнаружили и изъяли винтовку. Баллистическая экспертиза подтвердила, что выстрелы произведены именно из этого оружия.

После этого молодой человек признал свою вину и рассказал, что стрелял из "пневматики" в направлении соседнего дома. Теперь его привлекут к ответственности. Также он должен возместить челябинцам материальный ущерб.

Теги: окна, стрельба, полиция,



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