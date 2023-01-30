ПАО "Уралкалий" по итогам 2022 года вновь в верхних строчках списка российских компаний-лидеров

«Уралкалий» в очередной раз занял лидирующие позиции в ESG-индексах РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» по итогам 2022 года. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в очередной раз включил «Уралкалий» в список лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности.

Компания сохранила позиции в высшей группе А.

Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия компаниями информации в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет приоритетные направления для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития.

Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определенный период времени.

Индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчетности определяются с 2014 года. Цель данного проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области.

С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.