Нового посла США в РФ у здания МИД встретили акцией протеста

Нового посла США в России Линн Трейси у здания МИД РФ встретил митинг протеста.

Несколько десятков человек пришли с плакатами "США - спонсор терроризма", "Вы сеете смерть" и "Хватит зарабатывать на чужом горе".

Студенты протестуют против вмешательства США в украинский кризис и поставок оружия Киеву, пишет РИА Новости.

Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года. В понедельник она должна встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рядковым и вручить верительную грамоту.