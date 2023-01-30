30 Января 2023
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Политика В России Москва
Фото: посольство США в Москве

Нового посла США в РФ у здания МИД встретили акцией протеста

Нового посла США в России Линн Трейси у здания МИД РФ встретил митинг протеста.

Несколько десятков человек пришли с плакатами "США - спонсор терроризма", "Вы сеете смерть" и "Хватит зарабатывать на чужом горе".

Студенты протестуют против вмешательства США в украинский кризис и поставок оружия Киеву, пишет РИА Новости.

Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года. В понедельник она должна встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рядковым и вручить верительную грамоту.

Теги: Линн Трейси, МИД РФ, акция протеста



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