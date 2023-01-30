Замглавы администрации Перми Виктор Агеев станет советником Алексея Демкина

С 1 февраля замглавы администрации Перми Виктор Агеев переходит на должность советника главы Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

30 января Виктор Агеев написал заявление об увольнении с поста заместителя главы администрации.

Виктор Агеев работал на разных ответственных должностях в администрации Перми с 2010 года, курировал бюджетную сферу, имущественные отношения и другие вопросы. Агеев один из наиболее опытных членов городской команды. Его профессиональные и личные качества позволили мэрии Перми добиться значимых результатов в строительстве городских объектов, развитии туризма, реализации экологических проектов.

Исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми с 1 февраля будет начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова.