Кадыров пригрозил датскому ультраправому политику: "Мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине"

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил расправой датскому ультраправому политику Расмусу Палудану. Накануне тот сжег на камеру коран у посольства России в Дании, заявив, что книга "горит по вине Чечни и ее лидера", а также шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Кадыров в своем Telegram-канале назвал Палудана "трусом", "безродной личностью" и пообещал: "Мы не остановимся на уничтожении сатанистов на Украине. Пройдем всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним".

Глава Чечни считает, что не он стал причиной сожжения священной книги – датчанин, по его мнению, просто искал повод оскорбить мусульман всего мира.

"У меня вопрос к властям, которые дали разрешение на проведение подобных акций: почему вы, прекрасно понимая, что это провокация, за которой последует справедливая реакция неравнодушных мусульман, все равно допускаете такое? В таком случае, когда провокатора настигнет кара, не забудьте, что в этом виновны вы, а не "исламский терроризм", которым вы всякий раз пытаетесь оправдаться в лице граждан. Это далеко не тот случай, когда это будет уместно. В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары", - пишет Кадыров.

Он добавил, что не простит этот поступок: "Для меня подобные провокаторы - самые настоящие террористы, от которых нужно освобождать здоровое общество".