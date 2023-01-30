30 Января 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Reuters/Ints Kalnins/File Photo

В Кремле полагают, что поставка Западом Украине вооружений не повлияет на ход СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Запад поощряет требования Украины о новых поставках вооружений, но это не способно изменить ход событий, специальная военная операция будет продолжаться.

"Украина требует все новые и новые вооружения, Запад поощряет эти требования, (подтверждает) готовность этими вооружениями обеспечить. Ситуация достаточно тупиковая, потому что это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт. Но потенциально изменить ход событий это неспособно и не изменит, специальная военная операция будет продолжаться", - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от США американские танки Abrams не ранее конца текущего года.

Теги: Дмитрий Песков, Запад, вооружения, Украина



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