Уральские общественники заявили о сокращении услуг для семей с детьми инвалидами

Свердловские семьи с детьми-инвалидами обеспокоены сокращением бесплатной социальной помощи. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на президента благотворительного фонда помощи детям с аутизмом и другими ментальными заболеваниями "Я особенный" Александрину Хаитову. По ее словам, 23 января минсоцполитики региона приняло приказ о внесении изменений в стандарты соцуслуг, где 24 вида услуг будут просто урезаны.

В документе формулировка "по мере необходимости" заменена на "определенное количество услуг в год", Хаитова уверена, что указанное в приказе количество услуг недостаточно для реабилитации детей с ограниченными возможностями, а принятое министерством решение отбирает у детей шанс на обычную жизнь. Например, часть услуг, согласно документу, будет оказываться только несколько раз в год в виде кратких курсов реабилитации, в то время, как несовершеннолетним с ментальными нарушениями необходимо минимум по 40 часов в месяц, утверждает президент фонда.

Она также отметила, что изменения в приказе ставят палки в колеса и поставщикам услуг, поскольку при сокращении количества услуг, их оплата остается на прежнем уровне. В их число входит "Индивидуальное социально-психологическое консультирование" за 116,45 рублей за сеанс, однако всего таких сеансов по документу будет не более двух в год. Хаитова утверждает, что высококвалифицированные специалисты не будут работать за такие расценки, что может привести к снижению качества оказываемых услуг от менее профессиональных специалистов. Далее последует и сокращение количества негосударственных центров, работающих с особенными детьми.

В свою очередь в министерстве соцполитики Свердловской области заверили, что не собираются сокращать виды соцуслуг, а сокращение их количества не сильно изменит нынешнюю ситуацию, поскольку в приказе установлена периодичность услуг не меньше фактического объема потребления за три года.

Напомним, ранее в фонде заявляли, что свердловские чиновники не имеют достаточной квалификации, чтобы определять объем и вид услуг для каждого из детей, а потому своими действиями просто обрекают детей на инвалидность.

"Чиновники, которые на глазок составляют индивидуальные программы предоставления социальных услуг (ИППСУ), нарушают права детей. Стандарт не запрещает детям получать больше. Мы же видим, что сотрудники управлений соцполитики, не имея должной квалификации, зарезают помощь детям. Тогда, когда она им просто необходима. Хотя у этих детей, заметьте, есть права, государство на этих детей выделяет деньги, пишет для них законы. Мелкий чиновник берет и эти права у ребенка отнимает", - заявила президент фонда "Я особенный".

Хаитова также выступила в свердловском заксобрании, где предложила создать сеть негосударственных организаций, способных помогать семьям с детьми-инвалидами