Компанию, занимавшуюся обслуживанием челябинского метро, признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом компанию "Челябметрострой". В отношении организации открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурсным управляющим утвержден член союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" Алексей Пархоменко. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах конкурсного производства состоится 21 июня.

Напомним, банкротство "Челябметрострой" инициировали бывшие сотрудники компании из-за задолженности по заработной плате. Долг по зарплате перед тремя сотрудниками составлял более 300 тыс. рублей. Их требования по договору цессии перешли к Александру Захарову. Суд включил требование Александра Захарова в реестр требований кредиторов компании в размере 306 тыс. рублей основной задолженности – во вторую очередь и в размере 15 тыс. рублей основной задолженности – в третью очередь. В июне прошлого года Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании компании "Челябметрострой" банкротом. В отношении организации была введена процедура наблюдения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Челябметрострой" занималась обслуживанием первого пускового участка первой линии метрополитена. Однако в июне 2020 года по итогам аукциона подрядчиком стала компания "Спецподземстрой". После этого бывший подрядчик объявил о массовом сокращении работников.