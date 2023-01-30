30 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Свердловская киностудия

Свердловская киностудия объявила о кастинге для съемок авторской драмы в Екатеринбурге

Свердловская киностудия объявила о кастинге актрис массовых сцен на съемки в Екатеринбурге.

Требуется женщина на роль посетительницы банка в фильме "Длительные свидания". Это авторская драма, съемки которой пройдут в феврале этого года. Сцену в банке планируется снять 5 февраля во второй половине дня в центре уральской столицы.

Принять участие в кастинге могут женщины в возрасте от 50 до 65 лет. С правилами подачи заявки можно ознакомиться на странице Свердловской киностудии в соцсети.

Напомним, недавно в Екатеринбурге завершились съемки криминальной комедии "Сломя голову". Ранее студия объявляла открытый кастинг для участия в этом фильме.

Теги: фильм, кастинг, съемки, Екатеринбург



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